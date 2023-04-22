И призвал с нетерпением ждать выхода.

Недавний неофициальный намек на GTA 6 вызвал волнение среди поклонников популярной серии Grand Theft Auto, и им стало интересно, готова ли Rockstar Games наконец-то представить долгожданную и очень ожидаемую шестую часть. Намек исходит от известного журналиста и создателя контента для видеоигр с ником HipHopGamer, который опубликовал в Twitter фотографию себя со Штраусом Зельником, генеральным директором Take-Two Interactive, которая является материнской компанией Rockstar Games.

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В своем твите HipHopGamer призывает фанатов Grand Theft Auto с нетерпением ждать GTA 6, утверждая, что это будет "момент, который запомнится навсегда".

В сообщении подразумевается, что журналисту, вероятнее всего, дали возможность взглянуть на игру или узнать некоторые подробности о ней. Однако, если это так, он, скорее всего, связан контрактом о неразглашении, и данный твит потенциально его нарушает. Другая разгадка заключается в том, что HipHopGamer может играть какую-то роль в игре. Возможно, роль радиоведущего, учитывая его опыт работы на радио. В этом случае он также находился бы под строгим запретом на распространение любой информации.

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Учитывая неопределенность вокруг новой игры серии Grand Theft Auto и потенциальное нарушение соглашения журналистом, важно воспринимать заявление с определённой долей скептицизма.

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