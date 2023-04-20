Основные правила касаются четырёх пунктов.

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Недавно издание Kotaku сообщило, что международная гуманитарная организация Красный Крест создала свод правил для онлайновых игр-шутеров от первого лица и "предлагает игрокам придерживаться подлинных Правил войны, чтобы продемонстрировать, что у войны тоже есть законы". Всего существует четыре правила, которые сводятся к следующему:

Не пить. Нельзя нападать на недееспособных людей. Такие действия являются нарушением настоящих законов войны, которые защищают пленных от "запугивания, насилия и плохого обращения".

Убийство мирных NPC запрещено. Если в предпочитаемой игре есть невраждебные NPC, вы должны строить свою боевую стратегию вокруг них и оставлять их невредимыми, потому что в реальной жизни уставы защищают мирных жителей от нападения.

Гражданские здания не могут быть объектом нападения. К счастью, разрушение строений не было заметным элементом в играх со времен Red Faction: Guerrilla, поэтому избежать нарушения этого правила довольно просто.

Медицинская помощь требуется всем. В реальной жизни законы войны требуют, чтобы обе стороны заботились о раненых. Следовательно, в играх Красный Крест просит геймеров быть готовыми оказать первую помощь своим соперникам.

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В рамках этой кампании Красный Крест пригласил 15 апреля на свой канал Twitch нескольких известных стримеров, которые будут играть в такие игры, как PUBG, Warzone, Fortnite, Tarkov и Rainbow 6 Siege, придерживаясь этих рекомендаций. Кроме того, компания сотрудничала с Fortnite для создания уникального режима игры, чтобы помочь игрокам научиться не совершать военных преступлений.

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Эти усилия, безусловно, достойны восхищения и призваны повысить осведомлённость людей, однако нельзя не заметить, что в Call of Duty или Fortnite любой игрок, придерживающийся данных правил, почти наверняка проиграет.