Дабы не запутаться в терминах, сразу стоит прояснить: NVIDIA не выпускала новую видеокарту под названием GeForce RTX 3060 TI SUPER. Вместо этого в прошлом году компания представила обновленную версию GeForce RTX 3060 Ti с более быстрой памятью GDDR6X. Сегодня MSI наконец-то представила пользовательскую модель этой видеокарты, назвав ее "SUPER 3X".
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Карта вдохновлена дизайном GeForce RTX 3070 SUPRIM и по-прежнему имеет соответствующий логотип на задней панели, что указывает на то, что MSI использовала для этой модели некоторые оставшиеся кулеры.
Название "SUPER 3X" может показаться странным выбором: было бы логичнее, если бы его использовала сама NVIDIA. Покупатели, ищущие эту карту, заметят, что она указана с 8GD6X OC или 8Gb памяти GDDR6X, что дает понять, что это старая модель GeForce RTX 3060 Ti из 2022 года.
Спецификации GPU идентичны тем, что MSI предлагает в модели GAMING X TRIO: она может похвастаться тактовой частотой 1845 МГц в Boost и TGP 265W. Карта требует 8-контактный разъем питания и считается топовым вариантом в линейке MSI GeForce RTX 3060 Ti.
В настоящее время SUPER 3X числится на некоторых региональных страницах MSI, что может означать, что карта будет выпущена в ограниченном количестве или что кто-то успел узнать о ней до её глобального релиза.