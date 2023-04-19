Эксперты предполагали это ещё пару недель назад.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Текущая ситуация на криптовалютном рынке может быть либо незначительной ценовой коррекцией, прокладывающей путь для существенного падения биткоина, либо предупреждающим знаком возрождения страха, неуверенности и сомнений в цифровых активах.

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Совсем недавно на спотовом рынке Binance произошел "сброс" 16 000 BTC, в то время как на других ведущих криптовалютных биржах объемы торгов оставались в норме. Это означает, что проблема, скорее всего, касается только Binance.

Цена биткоина в результате этого упала примерно на $1 000, достигнув отметки $29 000.

По данным Coinglass, в течение часа после падения цены были ликвидированы большие позиции по биткоину на сумму более $163 млн. Кроме того, это была пятая по значимости ликвидация биткоина с 20 января 2023 года.

В настоящее время существуют только две правдоподобные теории, объясняющие, что же на самом деле произошло.

Одна из них заключается в том, что за волной ликвидации стоит правительство США. Стоит отметить, что в этом году власти США планируют продать массивную сумму в 41 500 BTC четырьмя различными партиями. Этот тайник с биткоинами связан с даркнет-рынком Silk Road, который был закрыт властями десять лет назад. Его основатель, Росс Ульбрихт, отбывает два пожизненных срока.

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Другие финансовые эксперты считают, что негативные новости, связанные с Binance, неминуемы. Важно отметить, что подобные "сбросы" большого объема монет в предыдущих случаях сигнализировали о негативных событиях, определяющих тренд.