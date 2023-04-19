Стоимость может достигнуть $150 000.

Недавно начавшееся мероприятие Shanghai Motor Show не только демонстрирует перспективные модели китайских производителей, но и служит сценой для нескольких мировых премьер. Среди них – BMW i7 M70 xDrive – самый быстрый седан седьмой серии.

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Автомобиль может похвастаться двумя двигателями: один с пиковой мощностью 258 л.с. спереди и 489 л.с. сзади. Общая пиковая мощность достигает 749 л.с. Впечатляющая мощность автомобиля позволяет ему разгоняться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Однако емкость тяговой батареи BMW i7 M70 xDrive относительно мала для такого автомобиля и составляет всего 101,7 кВтч. Запас хода, измеренный по методике WLTP, заявлен до 560 км. Если перевести автомобиль в режим "улитки", максимальная скорость ограничивается примерно 90 км/ч, но запас хода может быть увеличен аж на 25%. Есть также скоростной режим для тех, кто любит жечь резину, известный как M Sport Boost, но в этом случае запас хода сокращается более чем в два раза.

BMW i7 M70 xDrive, как рассказали на мероприятии, – это не только мощный скоростной седан, но и статус и комфорт.

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Хотя цена BMW i7 M70 xDrive еще не объявлена, версия xDrive60 в США сейчас продается за $120 295, что указывает на то, что топовый вариант может стоить около $150 000.