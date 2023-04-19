В продаже она так и не появилась.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

У NVIDIA были планы на так и не выпущенный "SUPER" вариант GeForce RTX 3060, как стало известно из твита @inatural_log. Этот вариант должен был стать флагманской моделью в линейке GeForce RTX 3060, которая уже включает четыре видеокарты: GeForce RTX 3060 12Gb, GeForce RTX 3060 8Gb и соответствующие варианты GA104, которые были представлены позже.

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GeForce RTX 3060 SUPER, как следует из скриншота GPU-z, была основана на дизайне MSI и использовала печатную плату PG190 SKU 50. Выпуск карты был завершен в декабре 2020 года, всего за месяц до появления на рынке GeForce RTX 3060 12Gb. Что касается спецификаций, видеокарта могла похвастаться полноценным кристаллом GA106-400 с 3840 ядрами, 120 TMU и 48 ROP.

Ожидалось, что GeForce RTX 3060 SUPER сохранит 12Gb памяти GDDR6 со 192-битным интерфейсом шины, обеспечивая пропускную способность 360 ГБ/с. Тактовые частоты были заявлены на уровне 1627 МГц базовой и 1852 МГц в Boost, что превосходит показатели стандартной модели GeForce RTX 3060 12Gb.

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Интересно, что другие ускорители, такие как GeForce RTX 3080 Ti с 20Gb и GeForce RTX 3070 Ti с 16Gb памяти, появились гораздо позже, несмотря на первоначальные предположения.