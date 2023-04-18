Видеокарты без вентиляторов в наши дни – большая редкость, поскольку почти все графические ускорители выделяют много тепла и требуют активных систем охлаждения с двумя или тремя кулерами. Это относится даже к более энергоэффективным моделей современного плана. Тем не менее, одному энтузиасту недавно удалось создать полноценную безвентиляторную графическую плату с GPU NVIDIA на архитектуре Ampere. Эта плата охлаждается 15-летним кулером Arctic.
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Моддер RevocCases выбрал для создания видеокарты с пассивным охлаждением видеокарту RTX A2000, предназначенную для компактных рабочих станций. Карта имеет графический процессор GA106 с 3 328 ядрами CUDA, способными работать на частоте до 1,20 ГГц. Она также получила 6Gb памяти и потребляет всего 70W энергии, поэтому ей не нужен дополнительный разъем питания PCIe. Таким образом, плата может охлаждаться пассивно.
"Правильный" кулер, который выбрал моддер, – это Arctic Accelero S1 Rev. 2. Данный продукт был разработан для Radeon HD 3850/3870 от AMD и GeForce 8800 GT/8800 GTS от NVIDIA в 2008-2009 годах. Стоит отметить, что видеокарта GeForce RTX A2000 стоит недешево: на Amazon за неё просят $356. Несмотря на свой необычный внешний вид, утверждает энтузиаст, карту можно использовать для любых повседневных задач.