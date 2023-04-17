Механические клавиатуры – востребованный продукт как среди геймеров, так и среди любителей печатать. В последние годы мы увидели несколько моделей с интересными функциями, такими как яркие OLED-дисплеи. Отличными примерами таких продуктов являются Logitech G Pro X и Keychron K. Однако недавняя модель PolyKybd выводит все на совершенно новый уровень. Она имеет уникальную изюминку: каждая клавиша заменена маленьким OLED-дисплеем, который позволяет настраивать раскладки под себя.
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Клавиатура имеет раздельную конструкцию с линейной раскладкой, в которой клавиши расположены в виде сетки, что облегчает перемещение пальцев. Каждая половина разделенной клавиатуры оснащена процессором Raspberry Pi RP2040, который управляет OLED-клавишами, соединенными гибкими кабелями. Для персонализации клавиатуры можно использовать популярное программное обеспечение QMK. В настоящее время для клавиатуры разрабатываются дополнительные языковые адаптации.
PolyKybd поддерживает не менее 20 самых популярных механических переключателей, включая Gateron Pros.
Хотя OLED-дисплеи для каждой клавиши не являются новинкой в сообществе моддинга клавиатур, PolyKybd первой вывела эту концепцию на основной рынок.