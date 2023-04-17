Миллиардер узнал об этом совсем недавно.

Илон Маск, купивший Twitter за $44 млрд в октябре 2022 года, утверждает, что до приобретения правительство США имело полный доступ ко всей информации на платформе, включая личные сообщения между пользователями.

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Если предположить, что заявление Маска является правдой, это вызывает некоторые логические вопросы. Например, получило ли правительство доступ к перепискам через судебный ордер или проект был чем-то более масштабным. Как именно работал механизм слежки и был ли он ориентирован вообще на всех. Учитывая непосредственное участие Маска, это не просто праздные вопросы, считает издание Forbes.

Недавно два сенатора США направили письмо в другую компанию Маска, Tesla, с требованием предоставить информацию о том, как компания защищает конфиденциальность клиентов. Как выяснилось, сотрудники Tesla делились видеороликами, которые не предназначались для открытого просмотра, а были сделаны исключительно для инженеров компании.

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Чтобы узнать более детальную информацию, придется дождаться шоу Такера Карлсона сегодня вечером. Интервью с Маском позволит узнать больше о том, как Twitter работает с конфиденциальностью сообщений и какие меры он предпринимает для защиты частной жизни пользователей.