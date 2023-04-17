Когда криптовалютный ажиотаж начал постепенно проходить, цены на видеокарты резко пошли вниз. Однако в наши дни найти GPU серии GeForce RTX 3000 по предложенной производителем розничной цене всё ещё довольно сложно. К примеру, на Newegg только одна модель GeForce RTX 3080 доступна по цене MSRP, при этом все остальные предложения со значительным отрывом превышают допустимый ценник в $699. Версия Founders Edition предлагается по невероятно высокой цене – $1 290.
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Аналогичным образом, цена GeForce RTX 3070 Ti начинается с $619, что на $20 выше ее начальной стоимости. Между тем, GeForce RTX 3070 имеет только одно объявление о продаже по РРЦ, а все остальные варианты стоят на $30-70 дороже.
В отчете DigiTimes сообщается, что NVIDIA ещё не нарастила производство своих видеокарт серии GeForce RTX 4000 Ada Lovelacе. Поставщики чипмейкера, занимающиеся аутсорсингом сборки и тестирования полупроводников, подтвердили изданию, что NVIDIA не спешит наращивать производство чипов нового поколения. Вероятно, это связано с достаточным количеством видеокарт GeForce RTX 3000 на складах.
К текущему моменту NVIDIA уже выпустила более половины своих графических процессоров Ada Lovelace, и только более дорогие варианты Ti и xx60 ещё не поступили в продажу. Примечательно, что в то же время цены на большинство графических процессоров AMD серии Radeon RX 6000, включая Radeon RX 6950 XT, недавно упали до исторического минимума.