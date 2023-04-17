Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
DigiTimes: NVIDIA специально тянет с производством RTX 4000, чтобы распродать все RTX 3000
Видеокарт Ampere на складах ещё очень много.
рекомендации
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Когда криптовалютный ажиотаж начал постепенно проходить, цены на видеокарты резко пошли вниз. Однако в наши дни найти GPU серии GeForce RTX 3000 по предложенной производителем розничной цене всё ещё довольно сложно. К примеру, на Newegg только одна модель GeForce RTX 3080 доступна по цене MSRP, при этом все остальные предложения со значительным отрывом превышают допустимый ценник в $699. Версия Founders Edition предлагается по невероятно высокой цене – $1 290.

реклама

Аналогичным образом, цена GeForce RTX 3070 Ti начинается с $619, что на $20 выше ее начальной стоимости. Между тем, GeForce RTX 3070 имеет только одно объявление о продаже по РРЦ, а все остальные варианты стоят на $30-70 дороже.

В отчете DigiTimes сообщается, что NVIDIA ещё не нарастила производство своих видеокарт серии GeForce RTX 4000 Ada Lovelacе. Поставщики чипмейкера, занимающиеся аутсорсингом сборки и тестирования полупроводников, подтвердили изданию, что NVIDIA не спешит наращивать производство чипов нового поколения. Вероятно, это связано с достаточным количеством видеокарт GeForce RTX 3000 на складах.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

К текущему моменту NVIDIA уже выпустила более половины своих графических процессоров Ada Lovelace, и только более дорогие варианты Ti и xx60 ещё не поступили в продажу. Примечательно, что в то же время цены на большинство графических процессоров AMD серии Radeon RX 6000, включая Radeon RX 6950 XT, недавно упали до исторического минимума.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #ampere #rtx 40 #ada lovelace #rtx 4000 #rtx 3000 #rtx 30
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

RTX 4070 оказалась на 40% мощнее RTX 3070 при одинаковом количестве ядер
Стоимость GeForce RTX 4060 Ti может оказаться меньше, чем предполагалось ранее
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
85
Россия и Иран объединяются для создания своей версии Starlink - системы «Сфера»
9
В Украине отреагировали на запрет Польши по импорту украинского зерна
18
Под Бахмутом со стороны ВСУ появились неопознанные бронемашины на базе танка
12
Компания Sony запатентовала технологию, улучшающую управление в мобильных играх
+
Военный эксперт рассказал подробности о предполагаемом украинском контрнаступлении "в три этапа"
11
Украина ожидает на поставку истребителей F-16 по итогам «Рамштайн-11»
9
SEGA планирует приобрести создателя Angry Birds за 1 миллиард долларов
+
На СВО появились "вездеходы-сороконожки" ДТ-10 ПМ с двухзвенным устройством и гусеницами
3
Видеокарты GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 становятся доступнее — цены ряда моделей упали ниже MSRP
1
Reuters: Европа продолжает испытывать серьезные проблемы с электрогенерацией
4
Стали известны частоты GeForce RTX 4060 Ti в одном из премиальных исполнений от Colorful
8
Инсайдер поделился характеристиками RX 7800 XT
17
США стали крупнейшим экспортером сжиженного газа и более 40% идет в Европу
9
В российском интернет-пространстве продолжается борьба против VPN
24
Шелдон, Леонард и Пенни из "Теории большого взрыва" могут вернуться на экраны
2
СМИ Ирана предложили несколько вариантов, обосновывающих недавний слив документов Пентагона о ВСУ
+
Иранский суд вынес приговор десяти военным за решение сбить украинский Boeing 787-800
1
В Евросоюзе осудили решение Польши по ограничению транзита украинского зерна
2
Глава ЧВК "Вагнер" поздравил бойцов на передовой с Пасхой
2

Популярные статьи

6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
92
Проблемы экспорта украинского зерна в Европу и почему европейские страны отказываются от него
8
Intel i5 13400 или AMD Ryzen 7600X, DDR5 или DDR4 - мучительный выбор для апгрейда в 2023 году
92
Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа
22
Играем в запрещеночку - обходим ограничения Steam для Warhammer III: Гномы Хаоса
3
Немецкие танки Leopard - история легенды
7
Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году
9
Цены растут вслед за долларом — торопимся собрать быстрый антикризисный компьютер для новых игр
46
GeForce RTX 4070 + Ryzen 7 7700X – лучшая игровая сборка весны 2023 года для геймеров и энтузиастов
6
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
11

Сейчас обсуждают

Spike Rus
21:36
250-300 это Sata II. У Satа III 600.
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
ffe
21:36
Емнип, на 22 дюйма элт соньки были. Дорогущие и тяжеленные. Картинка на таком моне просто загляденье, видел в начале нулевых в конторе у каких-то дизайнеров. Асусь, наверное, 23.5" 1920х1200, т.е. 16...
Энтузиаст встроил игровой ПК с жидкостным охлаждением в монитор Sony Trinitron
deinstalation
21:34
больше кормите этих зажравшихся скотов, в след поколении ждем 2 гига.
Инсайдер подтвердил, что NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti получит всего 8 Гбайт памяти
Spike Rus
21:34
Ты SSD что, как черепашку в наследство передавать будешь? Даже средний более-менее фирменный SSD в домашнем юзании не один апгрейд переживет. Резон играться с ФП и Temp.
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
Spike Rus
21:29
Ну в гаражном компе например 2 SSD без надобности. У меня под Win 7 стоит 128 Гб от Дигмы (дешевле всех прочих в местных магазинах, плюс не нужно ждать с Али, плюс местная гарантия). Второй винт? А на...
6 причин установить в игровой компьютер сразу два SSD — один для Windows, а второй — для игр
lion77815
21:29
Автор гонит. А мок потому и не лезет - т.к. это действительно не его дело.
Как женская сборная по биатлону Украины превратилась в орудие смерти, и почему молчит МОК
Хозяин Шешенбека
21:28
Да там непонятно, чье это. Они по очереди друг друга нахлабучивали. Нажрались как две свиньи и давай шпилиться. Но видно это произошло когда один из них испытал анальный оргазм. Шеша не отвечает, скр...
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
Asmodeus
21:26
Где здесь? Ссылки нет.
Вредоносный код нашли в 60 Android-приложениях с более чем 100 млн скачиваний
Josselin Beaumont
21:23
Поживем-увидим) пока у армии РФ успехов не видно никаких - садовое общество у Бахмута не могут взять уже пол года...
Военный эксперт рассказал подробности о предполагаемом украинском контрнаступлении "в три этапа"
Sergej V
21:23
ну да, куртка вам ценник снизит :) держи карман шире.
Стоимость GeForce RTX 4060 Ti может оказаться меньше, чем предполагалось ранее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем