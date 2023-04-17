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RTX 4070 оказалась на 40% мощнее RTX 3070 при одинаковом количестве ядер
Разница лишь в более широкой шине памяти.
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3070 Gigabyte за 50 тр с началом
RTX 4080 дешевеет вопреки курсу
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

NVIDIA выпустила свою новейшую видеокарту GeForce RTX 4070 на базе микроархитектуры Ada Lovelace, которая уже доступна для покупки. Новая карта может похвастаться 5 888 ядрами FP32 и впечатляющей пропускной способностью в 504 ГБ/с, что делает её похожей на предшественницу. Предыдущая GeForce RTX 3070 имела 5 888 ядер, однако у неё была более широкая 256-битная шина и более медленная память GDDR6, в результате чего внешняя пропускная способность составляла 448 ГБ/с. Единственными существенными различиями между двумя видеокартами xx70 являются увеличенный кэш L2 и более высокая пропускная способность памяти у новой GeForce RTX 4070.

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Таблица Quasarzone подчеркивает впечатляющие возможности микроархитектуры Ada Lovelace. NVIDIA удалось увеличить производительность GeForce RTX 4070 более чем на 40% за счёт уменьшения узлов и "разгона" тактовых частот, несмотря на то, что количество ядер осталось точно таким же.

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Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
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13600K дешевле 30 тр в Регарде

В реальных сценариях средне-бюджетная GeForce RTX 4070 работает даже на уровне GeForce RTX 3080 – топовой видеокарты поколения Ampere, у которой почти на 50% больше ядер (8704 CUDA) и на 50% выше пропускная способность (760 ГБ/с).

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