Недавно Intel представила свой последний графический драйвер для линейки Arc Alchemist, что привело к значительному повышению производительности в некоторых играх. В частности, недавно появившаяся Dead Space Remake теперь работает на Arc A750 на 60% и 50% быстрее при 1080p и 1440p соответственно. Даже бюджетный GPU серии Arc Alchemist превзошел более дорогой чип GeForce RTX 3060 от NVIDIA в той же игре.
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Стоит отметить, что Arc A750, который стоит всего $249, на $110 дешевле GeForce RTX 3060 12Gb ($339), но все же видеокарте Intel удается с небольшим отрывом лидировать как в 1080p, так и в 1440p.
Если говорить о соотношении цены и качества, то Arc A750 на 63% превосходит GeForce RTX 3060 по производительности на доллар. Это особенно заметно в новых играх с DirectX 12, а ещё более – в тех, которые поддерживают технологию трассировки лучей.
Что касается обновления драйвера, то выпуск 4257 для Arc обеспечивает значительный прирост производительности в ряде игр. Разница между показателями старого и нового драйвера весьма значительна, чего также нельзя не заметить.