Первой криптовалюте осталось "добрать" всего $7 тыс.

Эндрю Канг, известный аналитик криптовалютного рынка, обновил свои прогнозы по биткоину и эфиру, которыми он ранее поделился со своими подписчиками в январе. В недавнем твите Канг написал следующие цифры: 38k, 3,8k, которые, как полагают читатели, представляют его новые цели для двух криптовалют. Число 38k связано с потенциальным "бычим" ростом курса биткоина. "Потолок" Канга указывает на то, что токен может подняться до $38 000. Что касается Ethereum, то Канг ожидает роста до $3 800, а недавнее обновление Shapella будет способствовать оптимизму на рынке и привлечет инвесторов.

реклама

Наиболее интригующей частью твита Канга является ссылка на загадочную цель в $3,8, которая вызвала спекуляции среди его последователей. Некоторые предполагают, что она может быть связана с Arbitrum (ARB), перспективной монетой, которая в настоящее время торгуется по цене в $1,5. За последние 24 часа токен вырос на 20%.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Важно помнить, что хотя прогнозы Канга весьма ожидаемы, они не являются гарантиями, а инвесторы всегда должны быть осторожны при принятии каких-либо решений, т.к. условия рынка могут быстро меняться. Однако "бычий" взгляд Канга на биткоин и эфир, а также потенциальная связь с ARB могут дать некоторую надежду тем, кто рассматривал возможность выхода на рынок в ближайшее время.