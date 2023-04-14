В комплект входит уникальная джинсовая куртка.

Испанский бренд класса люкс Loewe создал капсульную коллекцию Pixel, в которой представлена причудливая пиксельная одежда. Дебют этой коллекции состоялся на Неделе моды в Париже в прошлом году, и теперь всю коллекцию можно приобрести за внушительную цену в $14 070. Вещи по отдельности, однако, будут стоить дешевле: пиксельные футболка и штаны обойдутся всего в $4 350.

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Несмотря на то что эта коллекция не может быть практичной для повседневного использования, вещи Loewe, вдохновленные песочницей Minecraft, как ни странно, пользуются спросом. Белая футболка и синяя толстовка имеют пиксельные плечи, которые выглядят почти сюрреалистично на фотографиях. Джинсовая ткань получила уникальную текстуру, напоминающую олдскульные консоли, что придает коллекции ностальгическое настроение. В комплекте также бесплатно идет лимитированная сумка в виде кубиков из Minecraft.

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Хотя коллекция Pixel больше похожа на искусство, чем на моду, она, безусловно, более креативна, чем предыдущие попытки других дизайнерских брендов. Если бы ценник не был так высок, многие ценители Minecraft не отказались бы добавить пиксельную вещь из коллекции в свой гардероб.