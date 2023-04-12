Компания решила подстраиваться под пользователей.

Согласно недавней утечке информации от блогера Moore's Law Is Dead, NVIDIA планирует компенсировать материальный ущерб своим партнерам за обязательное снижение розничной цены GeForce RTX 4070. Первоначально рекомендованная розничная цена, по внутренним данным, составляла около $750, но NVIDIA намеренно снизила её всего до $599. Эта более низкая стоимость удивила партнеров по плате, которые должны следовать предложенной цене NVIDIA по крайней мере в 50% продаж, в результате чего "зеленые" будут компенсировать своим партнерам недополученные доходы прямо с первого же дня.

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По данным MLID, корректировка розничной цены окажет значительное влияние на доступность различных моделей GeForce RTX 4070 в ближайшие месяцы. Производители, вероятно, попытаются перейти на более дешевые версии, чтобы конкурировать с обязательной ценой в $599.

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Более того, сразу после релиза, по словам блогера, будет наблюдаться странная динамика цен между разными моделями GeForce RTX 4070: карты премиум-сегмента будут продаваться по гораздо более низкой рекомендованной цене и, следовательно, будут примерно такими же дорогими, как и бюджетные модели. Если же NVIDIA в конечном итоге снимет обязательство по РРЦ, производители станут уделять больше внимания премиум-версиям, поскольку на рынке и без того будет наблюдаться изобилие моделей начального уровня.