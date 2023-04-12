Следующая на очереди – RTX 4060.

Сегодня NVIDIA официально представила свою новейшую видеокарту GeForce RTX 4070 в рамках игровой линейки Ada Lovelace. "Зеленая" компания утверждает, что это значительное обновление для пользователей существующих карт GeForce GTX 1080 и GeForce RTX 2070. Она не только предлагает повышенную производительность и эффективность, но и оснащена несколькими новыми функциями, включая тензорные ядра 4-го поколения, ядра RT 3-го поколения, DLSS 3.0 и NVIDIA Studio.

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GeForce RTX 4070 поставляется с урезанной конфигурацией GPU AD104 с 46 SMs и 5888 ядрами CUDA, 36Mb кэша L2, 184 Texture Mapping Units и 64 ROP. Тактовая частота составляет 1920 МГц в базовом режиме и 2475 МГц в Boost. Видеокарта предлагает 29 TFLOPs вычислительной мощности.

NVIDIA увеличила кэш L2 RTX 4070 в девять раз по сравнению с RTX 3070 (36Mb против 4Mb), что повышает производительность, уменьшает задержки и увеличивает энергоэффективность. Видеокарта оснащена 12Gb памяти GDDR6X, которая будет работать на скорости 21,0 Гбит/с через 192-битную шину.

Что касается потребления, TGP рассчитан на 200W, а питание видеокарты будет осуществляться от одного 16-контактного разъема, который теоретически может обеспечивать мощность до 600W.

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Цена GeForce RTX 4070 составляет $599, что делает ее самой дешёвой картой нового поколения.