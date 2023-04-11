Компания Puget Bench недавно обнаружила видеокарту AMD Radeon Pro W7900, которая будет использовать архитектуру GPU RDNA3 и станет преемницей серии Radeon Pro W6000. Radeon Pro W7900 предназначена для рабочих станций нового поколения. В ней будет установлен графический процессор Navi 31, который в настоящее время используется в игровых чипах Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTХ.
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Хотя пока неизвестны точные технические характеристики, весьма вероятно, что Radeon Pro W7900 будет предлагать значительный объем VRAM. Radeon Pro W6900X и Radeon Pro W6800 имеют 32GB видеопамяти, что вдвое больше, чем в потребительских вариантах. Если то же самое произойдет и с серией Radeon Pro W7000, мы можем увидеть до 48Gb во флагманской модели. Это тот же объем памяти, который предлагает видеокарта NVIDIA RTX 6000 Ada. Кроме того, AMD смогла сравниться с топовой картой NVIDIA GeForce RTX 4090 с 24Gb памяти на своей карте Radeon RX 7900 XTX.
Что касается конфигурации GPU, то, скорее всего, видеокарта Radeon Pro W7900 будет использовать полноценный графический процессор Navi 31: он имеет 48 WGP, 96 CU и 6144 ядра. По сравнению с NVIDIA RTX 6000 Ada в том же бенчмарке, вариант NVIDIA примерно на 11% быстрее конкурента от AMD.