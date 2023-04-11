Карты были спрятаны внутри рамы.

Китайские власти задержали ещё одного человека за контрабанду товаров. На этот раз преступник был пойман при попытке перевезти 6 000 карт памяти microSD из Гонконга в материковый Китай. Мотивом для контрабанды, скорее всего, является разница в ставках налога с продаж между двумя регионами: жители Гонконга могут совершать покупки без налогов, в то время как в материковом Китае ставка может достигать 13%.

реклама

Поскольку эти крошечные флэш-устройства хранения данных настолько компактны, неудивительно, что их можно спрятать в неожиданных местах. В данном случае контрабандист спрятал их внутри рамы велосипеда. Несмотря на то что мужчина пытался пройти через пропускной пункт, его подозрительное поведение привлекло внимание таможенников, и вскоре он был задержан.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут Вакансия: Автор новостей широкого профиля 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Этот инцидент – лишь один из серии недавних попыток контрабандистов из регионов с низкими или нулевыми налогами попасть в материковый Китай. В марте был пойман иностранный гражданин, пытавшийся ввезти в страну 1,3 тонны использованных смартфонов и сменных экранов, а в начале этого месяца был пойман другой мошенник, который пытался ввезти более 200 iPhone и iPad для "личного пользования".