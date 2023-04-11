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В Китае поймали контрабандиста, который провозил 6 000 SIM-карт MicroSD в велосипеде
Карты были спрятаны внутри рамы.
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Китайские власти задержали ещё одного человека за контрабанду товаров. На этот раз преступник был пойман при попытке перевезти 6 000 карт памяти microSD из Гонконга в материковый Китай. Мотивом для контрабанды, скорее всего, является разница в ставках налога с продаж между двумя регионами: жители Гонконга могут совершать покупки без налогов, в то время как в материковом Китае ставка может достигать 13%.

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Поскольку эти крошечные флэш-устройства хранения данных настолько компактны, неудивительно, что их можно спрятать в неожиданных местах. В данном случае контрабандист спрятал их внутри рамы велосипеда. Несмотря на то что мужчина пытался пройти через пропускной пункт, его подозрительное поведение привлекло внимание таможенников, и вскоре он был задержан.

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Этот инцидент – лишь один из серии недавних попыток контрабандистов из регионов с низкими или нулевыми налогами попасть в материковый Китай. В марте был пойман иностранный гражданин, пытавшийся ввезти в страну 1,3 тонны использованных смартфонов и сменных экранов, а в начале этого месяца был пойман другой мошенник, который пытался ввезти более 200 iPhone и iPad для "личного пользования".

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#китай #sim-карты
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