Его делали профессионалы, знакомые с серией GTA.

Не так давно Grand Theft Auto 6 получила огромную волну внимание благодаря созданному фанатами кинематографическому трейлеру, который захватил игровой мир. Видео вызвало большой резонанс на Reddit, привлекло много зрителей и оставило фанатов в полном ошеломлении.

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Трейлер представляет собой захватывающее, насыщенное действие, в котором герои гоняют на быстрых машинах, участвуют в боях и совершают ограбления в классическом стиле GTA. Все это происходит под энергичный саундтрек. Хотя персонажи в трейлере, возможно, не полностью соответствуют художественному стилю, обычно используемому для персонажей GTA, анимация и внимание к деталям заслуживают похвалы.

Ответственным за создание этого трейлера является ютубер GibbsonTV, опытный 3D-аниматор и гейм-дизайнер, который в прошлом создавал подобные трейлеры для других видеоигр.

Пока нет официальной информации о том, когда будет представлен настоящий трейлер GTA 6, фанаты могут утешиться тем, что у них есть этот ролик, сделанный профессионалами.

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По общепринятым догадкам, следующая часть серии Grand Theft Auto выйдет где-то к концу 2024 г.