Команда, ответственная за создание мода Half-Life Alyx NoVR, сумела сделать всю кампанию игры доступной для игры без использования оборудования виртуальной реальности. Стоит отметить, что Half-Life Alyx разрабатывалась исключительно как VR-игра, и ее геймплейная механика полностью ориентирована на VR-технологии, включая культовые гравитационные перчатки.
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Команда разработчиков GB_2 Development Team создала мод Half-Life Alyx NoVR, который, похоже, является одним из самых простых способов играть в Alyx в обычном режиме. В течение последнего года команда упорно работала над оптимизацией игры. Недавно GB_2 Development Team выпустила третье обновление мода, которое позволяет пройти кампанию с клавиатурой и мышкой от начала и до конца. В настоящее время мод все еще находится в режиме раннего доступа, но в скором времени планируется полноценный релиз.
Последнее обновление мода Half-Life Alyx NoVR является самым значительным на сегодняшний день и содержит несколько обновлений гравитационных перчаток, которые теперь могут захватывать любые предметы на расстоянии.
Кроме того, модернизация оружия позволяет выбрать три модификации а скорость передвижения была снижена для создания более захватывающего и реалистичного геймплея. Команда выпустила 46-минутное видео, демонстрирующее возможности мода, чтобы пользователи могли ознакомиться с контентом.