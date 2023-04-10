В таком случае о количестве кадров остается только догадываться.

Хотя студия Rockstar Games подтвердила, что в настоящее время разрабатывает следующую игру серии Grand Theft Auto – GTA 6, поклонники франшизы до сих пор не знают, как новый проект будет выглядеть, поскольку разработчики не опубликовали никакой официальной информации или визуальных изображений. Несмотря на то что в прошлом году произошла утечка пре-альфа версии игры, она была устаревшей и не может быть использована для прогнозирования финальной версии игры. Предыдущий тайтл Rockstar Games, Red Dead Redemption 2, до сих пор считается одной из самых впечатляющих игр в визуальном плане. Некоторые фанаты уже надеются, что в GTA 6 будет включена одна из главных особенностей Cyberpunk 2077 – трассировка путей (Path Tracing).

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Всего через три дня Cyberpunk 2077 получит обновление графики, включающее трассировку путей, что впечатлило поклонников игры. Эта новость также привлекла внимание некоторых фанатов GTA, которые надеются, что та же технология будет реализована в GTA 6.

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Однако это может оказаться невозможным, поскольку Path Tracing – это очень энергоемкая функция, с которой не могут справиться и самые современные ПК. Разумно ожидать, что в GTA 6 будет трассировка лучей, но неизвестно, будет ли включена трассировка путей. В Cyberpunk 2077, напомним, без DLSS и с Path Tracing топовая GeForce RTX 4090 выдала всего лишь 16 FPS.