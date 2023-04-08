Counter-Strike 2 получает обновления еще до своего выхода. Технология NVIDIA Reflex для борьбы с подвисаниями игр будет интегрирована в новую версию CS:GО уже этим летом. Однако эта функция будет доступна только пользователям графических процессоров NVIDIA, что даст им потенциальное преимущество перед пользователями с чипами AMD.
реклама
Хотя со стороны преимущество может показаться не настолько большим, в соревновательных онлайн-играх задержка может иметь существенное значение. NVIDIA утверждает, что Reflex может снизить задержку на 35% в Counter-Strike 2. Это улучшение, скорее всего, больше поможет игрокам со старыми графическими процессорами, чем геймерам с новыми топовыми видеокартами GeForce RTX 3000 и GeForce RTX 4000.
Согласно данным NVIDIA, в тестах задержка GeForce GTX 1060 уменьшилась с 26 мс до 17 мс, а GeForce RTX 3060 – с 16 мс до 11 мс. NVIDIA также упомянула не анонсированную GeForce RTX 4070, которая улучшила показатели с 10 мс до всего 8 мс. Хотя оба результата впечатляют, разница между 10 и 8 мс, всё же, едва заметна.
Разработчики игр должны интегрировать технологию NVIDIA Reflex на уровне игрового движка с помощью инструментов самой компании. После внедрения функция может быть включена прямо из меню настроек игр. Мультиплеерные шутеры вроде Fortnite, Valorant и Apex Legends уже поддерживают Reflex.