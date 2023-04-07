Этого хватит, чтобы обеспечить всю планету.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Илон Маск считает, что переход на возобновляемые источники энергии и отказ от ископаемого топлива потребует всего 10 триллионов долларов в течение следующих 20 лет. Эта оценка была представлена в третьей части документа Tesla Master Plan. Сумма может показаться относительно скромной как для всей планеты, и Маск даже считает, что это в конце концов приведет к экономии средств, поскольку, по его оценкам, добыча ресурсов за тот же период обошлась бы в 14 триллионов долларов.

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Хотя Маск не раскрыл всех деталей и расчетов, он обещает вскоре выпустить более полный документ. Согласно его плану, вся инфраструктура, включая солнечные и ветряные электростанции, займет менее 0,2% площади поверхности Земли. В пересчете на площадь суши это составит около 300 000 км2 или даже меньше, что примерно соответствует размерам Италии или Польши.

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Стоит отметить, что бюджет в 10 триллионов долларов предназначен не только для строительства электростанций и сопутствующей инфраструктуры. Он также включает средства на создание новых автомобильных заводов, производство аккумуляторов, материальные затраты, производство стали, удобрений и пр.