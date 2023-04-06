Ryzen 7 7800X3D от AMD – это игровой процессор высшего уровня, о чем свидетельствуют первые обзоры. Данный восьмиядерный чип с V-Cache значительно превосходит Core i9-13900K от Intel, при этом потребляя значительно меньше энергии и стоит на $130 дешевле. Обзор от TechPowerUp хорошо демонстрирует это превосходство в игровых нагрузках, где Ryzen 7 7800X3D потребляет в среднем всего 49W, а большинство игры, таких как AOE4 и Borderlands 3, требуют чуть более 30W.
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С точки зрения производительности, в играх Ryzen 7 7800X3D опережает Core i9-13900K на 5-10%, а в некоторых играх его преимущество составляет более 25%. Неудивительно, что различия более заметны в разрешении 720p, где рабочая нагрузка в основном ограничивается процессором.
Ryzen 7 7800X3D также превосходит конкурента Intel по энергоэффективности, потребляя в среднем всего 49W во время нагрузок, что составляет менее половины потребления Core i9-13900K. Ryzen 9 7950X3D требует 56W, Ryzen 9 7950X – 89W, а 13900K возглавляет список со средним энергопотреблением в 143W.
Ryzen 7 7800X3D уже доступен в розничной торговле за $449. Для сравнения, Core i9-13900K стоит $579, а Ryzen 9 7950X3D и Ryzen 9 7950X – $799 и $579 соответственно.