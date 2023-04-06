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Kachka За пост начислено вознаграждение
Для Star Wars Jedi: Survivor потребуется более 150Gb памяти на накопителе
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В преддверии скорого выхода игры Star Wars Jedi: Survivor издатель Electronic Arts и разработчик Respawn Entertainment внесли коррективы в системные требования. Новые требования отличаются от ранее объявленных "аппетитом" только в графе, касающейся необходимого места для установки. Изначально системные требования игры включали 130Gb, но теперь они были увеличены до 155Gb. Кроме того, для оптимальной производительности теперь рекомендуется использовать твердотельный накопитель.

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Остальные системные требования для Star Wars Jedi: Survivor остались без изменений. Ниже минимальные и рекомендуемые требования в полном объеме:

  • Минимальные требования:

Версия OC: Windows 10 (64-bit)

Процессор: 4 ядра, 8 потоков (Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 1400)

Графический чип: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 580

Количество видеопамяти: 8Gb

Память: 8Gb

Версия DirectX: 12

Накопитель: 155Gb

  • Рекомендуемые требования:

Версия ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: 4 ядра, 8 потоков (Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen 5 5600X)

Графический чип: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 6700 XT

Количество видеопамяти: 8Gb

Память: 16Gb

Версия DirectX: 12

Накопитель: 155Gb (SSD)

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4090 MSI за 155тр в Ситилинке
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Star Wars Jedi: Survivor, напомним, выйдет на ПК и консолях 28 апреля.

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#игры #star wars #звездные войны #star wars jedi: survivor
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