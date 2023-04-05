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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В прошлом году платформа AM5 от AMD столкнулась с несколькими проблемами после своего запуска, причем одни из самых острых были связаны с памятью DDR5. Кроме того, многие пользователи сообщали о чрезвычайно долгом времени загрузки операционной системы. Похоже, что недавно AMD обратила внимание на эти проблемы, ведь последнее обновление прошивки, как утверждается, вдвое сократило время запуска.

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Согласно недавнему сообщению HXL в Twitter, обновление AGESA 1006 сократило время загрузки с 56 секунд до 30 секунд. ПК, использованный в тесте, имел материнскую плату ASUS ROG X670E Hero, процессор Ryzen 9 7950X3D и 32Gb оперативной памяти DDR5 со скоростью 5600 MT/s.

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Недавно AMD выпустила чипсет A620, который сделал материнские платы с сокетом AM5 гораздо более доступными для широкой публики. Эти платы с рекомендованной стоимостью в $85 предлагают поддержку PCIe Gen 4 в слотах dGPU и M.2. Стоит отметить, что большинство данных устройств рассчитаны в первую очередь на 65W процессоры, а использование 170W чипа может ограничить многопоточную производительность, подобно режиму Eco Mode, в результате чего конечный результат мощности может оказаться не таким высоким.