DLSS 3.0 в данном случае обязателен.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Вчера утром компания NVIDIA опубликовала на YouTube видео, демонстрирующее новый режим RT Overdrive в Cyberpunk 2077, запущенный на флагманской видеокарте нового поколения GeForce RTX 4090. В отличие от текущей системы, где трассировка лучей сочетается с растеризацией, режим RT Overdrive требует 635 вычислений лучей на пиксель, что приводит к значительному снижению производительности. В демонстрационном ролике было показано, что GPU с трудом выдаёт 16 кадров в секунду в загруженных локациях.

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Новое решение для рендеринга с прослеживанием пути моделирует каждый источник света в игре, что позволяет добиться максимально реалистичного освещения, теней и отражений. Такие технологии NVIDIA, как NVIDIA Real-Time Denoisers, NVIDIA RTX Direct Illumination и Shader Execution Reordering, используются для улучшения качества изображения и повышения производительности. В данном же случае производительность, наоборот, сильно просела.

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Достижение приемлемой частоты кадров в режиме RT Overdrive является сложной задачей, как показано на видео. NVIDIA пришлось использовать генерацию кадров DLSS 3.0 и апскейлинг, чтобы снова вернуть FPS к нормальным значениям. Это похоже на то, что потребовалось для Portal RTX немногим ранее: в ней даже с DLSS GeForce RTX 4090 с трудом достигала 30 кадров в разрешении 4K, что подчеркивает высокие требования нового режима рендеринга.