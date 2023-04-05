Вчера утром компания NVIDIA опубликовала на YouTube видео, демонстрирующее новый режим RT Overdrive в Cyberpunk 2077, запущенный на флагманской видеокарте нового поколения GeForce RTX 4090. В отличие от текущей системы, где трассировка лучей сочетается с растеризацией, режим RT Overdrive требует 635 вычислений лучей на пиксель, что приводит к значительному снижению производительности. В демонстрационном ролике было показано, что GPU с трудом выдаёт 16 кадров в секунду в загруженных локациях.
реклама
Новое решение для рендеринга с прослеживанием пути моделирует каждый источник света в игре, что позволяет добиться максимально реалистичного освещения, теней и отражений. Такие технологии NVIDIA, как NVIDIA Real-Time Denoisers, NVIDIA RTX Direct Illumination и Shader Execution Reordering, используются для улучшения качества изображения и повышения производительности. В данном же случае производительность, наоборот, сильно просела.
Достижение приемлемой частоты кадров в режиме RT Overdrive является сложной задачей, как показано на видео. NVIDIA пришлось использовать генерацию кадров DLSS 3.0 и апскейлинг, чтобы снова вернуть FPS к нормальным значениям. Это похоже на то, что потребовалось для Portal RTX немногим ранее: в ней даже с DLSS GeForce RTX 4090 с трудом достигала 30 кадров в разрешении 4K, что подчеркивает высокие требования нового режима рендеринга.