Два известных инсайдера: RedGamingTech и Moore's Law Is Dead вчера поделились подробностями о новых чипах Ryzen 8000 поколения Zen 5, запуск которых запланирован на следующий год.
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По их данным, Zen 5 были разработаны как для 4-нм, так и для 3-нм техпроцесса TSMC. Предполагается, что 4-нм техпроцесс будет использоваться для производства настольных процессоров "Granite Ridge", а более компактный 3-нм узел может быть зарезервирован для серверных процессоров "Turin".
Что касается количества ядер, MLID и RedGamingTech сообщили, что настольные чипы Granite Ridge Zen 5 будут ограничены 16 ядрами и 32 потоками. MLID считает, что AMD может выпустить 32-ядерную модель Zen 5c. Ожидается, что чипы Zen 5 будут запущены в первом квартале 2024 года.
Что касается повышения производительности, утверждается, что Zen 5 будут иметь прирост в пределах 20-25%. Оба инсайдера считают, что ещё слишком рано обсуждать увеличение тактовой частоты ядра. Согласно MLID, повышение производительности процессоров в этом поколении обусловлено увеличением кэша.
Важно помнить, что хотя RedGamingTech и MLID являются проверенными инсайдерами, они несколько раз ошибались в прошлом, поэтому к предоставленной информации лучше относиться с долей скептицизма.