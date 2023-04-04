Коллаборацию уже называют идеальной.

Увлеченный в своё дело модер недавно выпустил высоко оцененную коллаборацию "Игры престолов" и The Witcher 3: Wild Hunt, получив очень положительные отзывы от фанатов обоих вселенных. В последние несколько лет в игровой индустрии наблюдается всплеск моды на коллаборации, когда энтузиасты объединяют две известные игры, чтобы создать нечто новое. Например, тот же энтузиаст ранее придал Кратосу из God of War облик Человека-паука, в результате чего тот начал парить по улицам Нью-Йорка, сражаясь с преступностью и охраняя город.

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Модер Eli_handle_b.wav уже завоевал огромную популярность после успешной коллаборации God Of War x Spider-Man, и с тех пор представил новый мод, который добавляет Тириона Ланнистера из "Игры престолов" в доисторическую эпоху "Ведьмака". В этом моде Тирион сопровождает Геральта в различных приключениях, произнося по пути свои фирменные запоминающиеся цитаты.

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В анонсирующем видеоролике также показана любовь Тириона к алкоголю, что является заметной чертой его характера в "Игре престолов". Поскольку люди никогда не воспринимали персонажа всерьез, они часто доверяли ему свои секреты, думая, что с ним они в безопасности. По ходу прохождения мода Тирион часто заявляет: "Это то, что я делаю. Я пью и кое-что знаю".