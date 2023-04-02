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Kachka За пост начислено вознаграждение
Стали известны цены на первые модели RTX 4070 от MSI
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Онлайн IT-ритейлер Connection сегодня разместил первые пользовательские модели видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 от MSI по цене от $823. В то время как варианты Founders Edition будут доступны по цене MSRP в $599, покупатели, которые выберут пользовательские модели, должны будут заплатить больше. Connection перечислила три варианта пользовательских моделей MSI, включая MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X 12G OC, MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X 12G OC и MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12G. Австралийские ритейлеры добавили к этому списку две модели PNY.

  • MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X 12G OC - $823
  • MSI GeForce RTX 4070 Ventus 3X 12G OC - $865
  • MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12G - $915

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Важно отметить, что эти цены являются предварительными и могут не отражать окончательную стоимость пользовательских моделей. На старте продаж решающее значение будет иметь доступность карт.

GeForce RTX 4070, напомним, нацелена на основной сегмент рынка – средне-бюджетный. Данные карты, вероятно, будут пользоваться высоким спросом, так как на данный момент в аналогичной ценовой категории других GPU нового поколения нет.

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Выход видеокарты GeForce RTX 4070 ожидается 13 апреля, обзоры версии Founders Edition появятся на день раньше, а пользовательские обзоры – в день запуска.

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