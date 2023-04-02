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Характеристики RTX 4070 подтверждены: 12Gb GDDR6X и 186W
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Сегодня NVIDIA подтвердила, что в GeForce RTX 4070 будет использоваться кристалл AD104, развеяв все сомнения. Хотя количество ядер CUDA на слайде со спецификациями не упоминается, стало известно, что карта будет оснащена 36Mb кэша L2, что значительно больше, чем 4Mb у GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3070.

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Однако пропускная способность памяти GeForce RTX 4070 будет немного ниже, чем у GeForce RTX 3070 Ti: 504 ГБ/с против 608 ГБ/с. GeForce RTX 4070 будет иметь 12Gb памяти GDDR6X со 192-битным интерфейсом шины и тактовой частотой в 21 Гбит/с. Несмотря на более узкую шину, переход с GeForce RTX 3070 на GeForce RTX 4070 обеспечит более высокую пропускную способность.

Стоит отметить, что новые показатели TGP для графических процессоров RTX могут не полностью отражать реальные игровые сценарии, поскольку они, как правило, ниже. Ожидается, что GeForce RTX 4070 будет потреблять в среднем 186W во время игр. Этот показатель также ниже, чем среднее энергопотребление GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3070.

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Официальная стоимость GeForce RTX 4070 составит $599. За эту цену геймеры получат на 4Gb больше памяти, более новые ядра RT и Tensor, поддержку технологии DLSS3 и продвинутое кодирование видео (AV1) по сравнению с прошлым поколением.

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Среднее энергопотребление GeForce RTX 4070 в играх ожидается менее 200 Вт
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