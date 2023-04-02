Видеокарту называют самым быстрым чипом для ноутбуков.

Китайская компания Metaphyun недавно опубликовала первые контрольные показатели производительности самого быстрого на сегодняшний день графического процессора AMD RDNA3 для ноутбуков – Radeon RX 7600M XT. Серия Radeon 7000M/S нацелена на средне-бюджетный сегмент, а сам RX 7600M XT использует 32 вычислительных блока, оснащенных 2048 шейдерными процессорами; имеет 8Gb памяти GDDR6, работающей со скоростью 18 Гбит/с, и 128-битный интерфейс шины. GPU оснащен 32Mb кэш-памяти Infinity и имеет диапазон энергопотребления 75-120W.

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В сочетании с AMD Ryzen 7 7735H номинальное энергопотребление всего ноутбука составляет 230W. Ноутбук оснащен 16Gb памяти DDR5-4800, твердотельным накопителем PCIe NVMe 4.0 емкостью 512Gb и всеми новейшими функциями, присущими современному графическому процессору Radeon. Видеокарта получила ускорение AI и трассировку лучей с возможностями High-Refresh Gamin: AMD Radiance Display Engine, кодированием AV1 и технологией AMD FidelityFX Super Resolution (FSR).

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Бенчмарки показывают, что нынешняя версия RX 7600M XT на 5% медленнее в Time Spy и на 13% быстрее GeForce RTX 4060 в Fire Strike. Хотя цифры мощности GPU не были раскрыты, в обоих чипах используются GPU, созданные для эффективности. Стоимость ноутбуков на NVIDIA GeForce RTX 4060, напомним, превышает $1 000, а графические процессоры AMD Radeon RX 7600/7700 с архитектурой RDNA 3, как ожидается, будут продаваться чуть ниже $1 000, что делает их отличным выбором для пользователей с ограниченным бюджетом. Ожидается, что стоимость лэптопов с RX 7600M XT будет начинаться от $850.