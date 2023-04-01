Стоимость модели не уточняется.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания ADLink представила инновационное графическое решение под названием Pocket AI portable GPU, которое представляет собой миниатюрную версию графического процессора GeForce RTX 3050, помещенную в портативное устройство. GPU использует возможности интерфейса Thunderbolt 3 для обеспечения повышенной производительности любого поддерживаемого ноутбука или настольного компьютера.

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Pocket AI GeForce RTX 3050 оснащен графическим процессором RTX A500, основные характеристики которого удивительно похожи на характеристики мобильной RTX 3050. Pocket AI получил кристалл GA107 с 2 048 ядрами CUDA, 64 ядра Tensor DCores, 16 ядер RT, 4Gb памяти GDDR6, 64-битный интерфейс и потребление в 25W. Максимальная производительность RTX A500 в данной конфигурации составляет всего 6,54 TFLOPs.

Хотя карманный GPU можно использовать для игр только в крайнем случае, он не идеален для высокопроизводительных тайтлов из-за своего скромного TGP в 25W. Несмотря на это, он предлагает технологию DLSS, чтобы в некоторой степени смягчить проблему недостачи производительности.

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Размеры Pocket AI составляют 106x72x25 мм, а вес – всего 250 г. Для работы графического устройства пользователям потребуется Thunderbolt 3.0, а также дополнительный источник питания USB Type-C. Стоимость модели пока неизвестна. Портативная видеокарта будет доступна для предзаказа в апреле 2023 года, а отгрузка начнется в июне этого года.