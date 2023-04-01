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Италия временно заблокировала ChatGPT из-за риска утечек пользовательских данных
Подчеркивается, что решение временное.
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В Италии в связи с распоряжением Гаранта конфиденциальности, правительственного агентства, которое ограничивает обработку данных итальянских пользователей, вчера был заблокирован широко используемый чат-бот ChatGPT от компании OpenAI. Подчеркивается, что этот шаг был вызван недавней крупной утечкой данных, а не какими-либо проблемами с возможностями чат-бота к замене человека или угрозе его существованию.

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Кроме того, регулятор выразил обеспокоенность по поводу отсутствия правовой базы, которая оправдывала бы сбор и хранение персональных данных в больших масштабах для обучения алгоритмов, лежащих в основе платформы.

Гарант конфиденциальности отметил, что ChatGPT иногда может предоставлять неточную или полностью ложную информацию. Одновременно с этим было заявлено, что OpenAI, по-видимому, не беспокоится о том, что к сервису имеют доступ несовершеннолетние, несмотря на то, что политика чат-бота допускает только пользователей старше 13 лет. На платформе нет никаких мер по проверке возраста.

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В течение 20 дней OpenAI должна предоставить отчет с подробным описанием мер, принятых для соблюдения правил итальянского законодательства. Невыполнение любого из требований может привести к штрафу в размере до 20 миллионов евро или 4% от годового дохода компании.

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#chatgpt #италия
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