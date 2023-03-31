С магазинами ведутся переговоры.

В настоящее время NVIDIA предпринимает агрессивные действия против недобросовестных производителей видеокарт, которые продают поддельные чипы GeForce.

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Цены на видеокарты все еще довольно высоки из-за инфляции, но это уже не связано исключительно с криптовалютным рынком. По мнению NVIDIA, виноваты скорее новые производители видеокарт, такие как Bingying, Corn, Jieshuo и Mllse, которые пытаются продавать свою продукцию наряду с известными брендами вроде ASUS, Colorful, GALAX, Gigabyte, MSI и Zotac. В результате недолгих размышлений NVIDIA решила вести сотрудничество с электронными продавцами, чтобы устранить проблему на розничном уровне.

Хорошо известно, что если вы покупаете бывшую в употреблении видеокарту у криптомайнера, срок ее службы может быть сопоставим со сроком службы карты, используемой для интенсивных игровых сессий, которые создают дополнительную нагрузку на аппаратное обеспечение, особенно по мере повышения требований тайтлов. Несмотря на то что видеокарты, использовавшиеся для майнинга, могут выдавать производительность чуть хуже чем у новых карт, это не означает, что покупка подержанного чипа – хорошая идея.

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Сообщается, что прямо сейчас NVIDIA ведет переговоры с онлайн-магазинами. Главной темой дискуссий выступает удаление поддельных видеокарт GeForce из их выдачи. Стоит отметить, что JD.com и Douyin, два крупнейших китайских интернет-магазина электроники, уже предприняли шаги по ограничению продажи поддельных и восстановленных графических процессоров NVIDIA, в том числе на базе архитектур Turing и Pascal. Tmall и Pinduoduo также внедрили новую политику продаж.