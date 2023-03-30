По крайней мере, об этом говорится в утечках.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Согласно недавним сообщениям инсайдера RedGamingTech, предстоящие графические процессоры Intel поколения Battlemage должны обеспечить значительное улучшение игровой производительности по сравнению с нынешним поколением Arc Alchemist. Ожидаемый прирост производительности составит от 80% до более 110%.

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Ожидается, что топовая модель Battlemage, которая, возможно, получит название B770, будет оснащена 64 ядрами Xe. "Сырая" вычислительная мощность нового флагмана Battlemage обещает быть в два раза выше, чем у A770, а благодаря уменьшению техпроцесса (с 6-нм до 4-нм TSMC), увеличенному кэшу и тактовым частотам, превышающим 3 ГГц, видеокарта, по прогнозам, обеспечит вдвое большую производительность относительно предшественницы.

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Обновление графических процессоров Alchemist первого поколения ожидается в третьем квартале этого года: базовые характеристики останутся прежними, но рабочие частоты будут значительно увеличены. Выпуск поколения линейки Battlemage, если информация подтвердится, запланирован на второй квартал 2024 года. Ожидаемое потребление у моделей Battlemage такое же, как и у существующих вариантов Arc.