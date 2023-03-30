Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Новые видеокарты Intel поколения Battlemage будут мощнее RTX 4070 и RTX 4070 Ti
По крайней мере, об этом говорится в утечках.
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Согласно недавним сообщениям инсайдера RedGamingTech, предстоящие графические процессоры Intel поколения Battlemage должны обеспечить значительное улучшение игровой производительности по сравнению с нынешним поколением Arc Alchemist. Ожидаемый прирост производительности составит от 80% до более 110%.

реклама

Ожидается, что топовая модель Battlemage, которая, возможно, получит название B770, будет оснащена 64 ядрами Xe. "Сырая" вычислительная мощность нового флагмана Battlemage обещает быть в два раза выше, чем у A770, а благодаря уменьшению техпроцесса (с 6-нм до 4-нм TSMC), увеличенному кэшу и тактовым частотам, превышающим 3 ГГц, видеокарта, по прогнозам, обеспечит вдвое большую производительность относительно предшественницы.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Обновление графических процессоров Alchemist первого поколения ожидается в третьем квартале этого года: базовые характеристики останутся прежними, но рабочие частоты будут значительно увеличены. Выпуск поколения линейки Battlemage, если информация подтвердится, запланирован на второй квартал 2024 года. Ожидаемое потребление у моделей Battlemage такое же, как и у существующих вариантов Arc.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #видеокарты intel #battlemage
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA потребовала запретить продажи восстановленных видеокарт на AliExpress из-за массового брака
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 будет стоить 600 долларов
PowerColor выпустила сменные задние панели для серии Radeon RX 7900 Red Devil
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
50
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
7
Американский разведчик RC-135В впервые подлетел к российской границе со стороны Финляндии
16
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
12
ИИ-системы в ближайшем будущем лишат работы 300 млн человек только в Европе и США
6
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
2
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
3
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
10
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета «Гром-2»
1
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
9
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
19
Президент Венгрии призвала Россию вывести войска с Украины
88
Выпущена бета-версия OBS Studio 29.1 с поддержкой потоковой передачи AV1 и HEVC
1
На Украине специалисты ВСУ изучают устройство и схемотехнику сбитых БПЛА "Герань"
9
Пентагон: инцидент с беспилотником над Черным морем урезал возможности воздушной разведки США
3
Минобороны вывело на орбиту очередной спутник военного назначения
+
Почему видеокарты AMD продаются хуже NVIDIA, и кто на самом деле делает лучшие видеокарты на рынке
16
Командир «Ахмата» считает, что контрнаступление ВСУ станет последним заходом для киевского режима
9

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
3
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
102
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
31
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
21
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
124
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
33
Собираем продвинутый игровой ПК 2023 года за 200 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Март)
6
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
48
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
10

Сейчас обсуждают

ffe
22:19
>>Lockheed Martin будущее данной американской корпорации выглядит достаточно угрюмо. Что и понятно, ведь нужно обладать недюжинным талантом, чтобы потратить впустую 1,3 триллиона долларов и никак за э...
Вашингтон ставит крест на разработке гиперзвуковой ракеты компании Lockheed Martin
Jean
22:19
Что за контора из подворотни? Ты смотри цены в ДНС, Регарде, Ситилинке.
Официально: RTX 4070 будет стоить $599, на $200 дешевле RTX 4070 Ti
FelsheR-BAN100704
22:17
Никто даже не знает как их деньги называются! ))
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
32Влад32
22:16
Все правильно. Больше 3-х не собираться. На 3-х сообразили и сразу разбежались.
С мест сообщают, что Россия применила планирующие авиабомбы против резервов ВСУ в Константиновке
32Влад32
22:14
Сказал хохол из суверенной Украины, которой руководит Байден.
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
32Влад32
22:13
Все лучше, чем 10 долларов.
Стремительный переход на расчет в юанях может говорить о скором окончании СВО
32Влад32
22:13
Однако, сколько на эту новость хохлобандеровцев набежало. И всех скопом по айпишникам забанить, чтоб здесь не геройствовали.
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Eppius
22:11
Да им это только и надо что мы друг друга бомбами закидали. В случае передачи ЯО бандеровцам удар получают прежде всего государства их передавшие. Только так и не иначе.
Медведев резко отреагировал на петицию о предоставлении Украине Ядерного Оружия
Dzhereli
22:10
Если передадут боеприпасы с обедненным ураном то уже можно уничтожать обезьян как нацию.
Медведев резко отреагировал на петицию о предоставлении Украине Ядерного Оружия
32Влад32
22:10
Спец по взрывотехнике и боеприпасам? Тактический ядерный боеприпас и 100 за раз может уничтожить.
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем