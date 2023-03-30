Компания ушла из Китая не так однозначно, как заявляла.

В недавнем отчете Financial Times говорится о том, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance в течение нескольких лет скрывала свои финансовые связи с Китаем, несмотря на то, что всё это время утверждала, что покинула страну после жесткого подавления криптовалютного рынка в 2017 году. Согласно внутренним документам компании, генеральный директор Чанпэн Чжао и другие руководители давали указания сотрудникам любыми методами скрывать присутствие в Китае, включая офис, использовавшийся до 2019 года, и китайский банк для выплаты заработной платы. Разоблачение произошло на фоне иска, поданного американскими регуляторами против Binance за якобы незаконное обслуживание американских клиентов и уклонение от регулирования.

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Во время слушаний в банковском комитете сенатор США Билл Хагерти выразил обеспокоенность по поводу связей Binance с Коммунистической партией Китая. Хагерти обвинил Binance в ведении бизнеса на развивающихся рынках "мошенническими способами" и предположил, что компания является частью китайской сети, поддерживаемой правительством. Несмотря на эти обвинения, Binance и Чанпенг Чжао отрицают наличие каких-либо связей с Китаем или местным правительством.

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Между тем, Сэму Бэнкману-Фриду, основателю прекратившей существование криптовалютной биржи FTX, в США предъявлены новые обвинения в том, что он якобы подкупил китайского чиновника не менее чем на $40 млн, чтобы получить доступ к замороженным торговым счетам. Новые обвинения дополняют дело о мошенничестве, возбужденное против него в прошлом году после краха FTX.