Требования повышаются с каждым разом.

CD Projekt Red и NVIDIA совместно представили новую технологию Path Tracing для Cyberpunk 2077, которая обещает еще больше улучшить и без того потрясающие визуальные эффекты игры. В недавнем интервью порталу PCWorld глобальный арт-директор CD Projekt Red Якуб Кнапик и старший инженер по технологиям NVIDIA Павел Козловски пролили свет на то, что такое трассировка пути (Path Tracing) и как она улучшит окружение Найт-сити.

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Как удалось выяснить журналистам, Path Tracing отличается от Ray Tracing, которая используется для исправления отдельных элементов конвейера рендеринга, таких как тени и отражения. Path Tracing же, с другой стороны, объединяет все эти элементы и выполняет их рендеринг одновременно в одном конвейере, в результате чего получаются более сбалансированные, точные и визуально более качественные изображения. Техника рендеринга, используемая в Path Tracing, похожа на ту, что применяется в анимационных фильмах, что еще на один шаг приближает игры к фотореализму.

Однако для запуска Cyberpunk 2077 с включенной функцией Path Tracing, по словам Кнапика, потребуется мощный ПК с графическим процессором GeForce RTX 4090, поскольку трассировка пути – это технология будущего.

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Козловски, в свою очередь, рассказал, что предстоящее превью Cyberpunk 2077 Path Tracing основано на рендере трассировки лучей RTXDI. Таким образом, трассировка пути обещает вывести визуальное оформление Cyberpunk 2077 на новый уровень, но для его бесперебойной работы потребуются огромные вычислительные мощности.