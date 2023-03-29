В интернете появилась петиция под названием "Suspend Giant AI Experiments", призывающая временно прекратить обучение передовых систем ИИ, таких как GPT-4. Петицию поддержали многие известные личности: Илон Маск, Стив Возняк и тысячи других экспертов по нейросетям. Все они ссылались на необходимость создания стандартизированных протоколов безопасности для ИИ. Главное опасение и причина для временного запрета ИИ заключается в том, что такие системы могут развиваться слишком быстро, что приведет к непредвиденным последствиям, если искусственный интеллект в конечном счете станет неконтролируемым.
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Подписавшие письмо призывают все лаборатории ИИ немедленно приостановить обучение нейросетей наподобие GPT-4 как минимум на шесть месяцев. Эта радикальная на первый взгляд мера должна быть объявлена публично и осуществлена прозрачно с привлечением всех значимых участников отрасли. Если этого не будет сделано, своё слово по данному поводу может сказать американское правительство. Не исключено, что дело дойдет даже до моратория.
Кроме того, заявители рекомендуют сформировать новые регулирующие органы и механизмы контроля на уровне штатов, которые могли бы обеспечить безопасность систем ИИ для частных лиц.