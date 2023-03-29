Петиция называется "Suspend Giant AI Experiments".

В интернете появилась петиция под названием "Suspend Giant AI Experiments", призывающая временно прекратить обучение передовых систем ИИ, таких как GPT-4. Петицию поддержали многие известные личности: Илон Маск, Стив Возняк и тысячи других экспертов по нейросетям. Все они ссылались на необходимость создания стандартизированных протоколов безопасности для ИИ. Главное опасение и причина для временного запрета ИИ заключается в том, что такие системы могут развиваться слишком быстро, что приведет к непредвиденным последствиям, если искусственный интеллект в конечном счете станет неконтролируемым.

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Подписавшие письмо призывают все лаборатории ИИ немедленно приостановить обучение нейросетей наподобие GPT-4 как минимум на шесть месяцев. Эта радикальная на первый взгляд мера должна быть объявлена публично и осуществлена прозрачно с привлечением всех значимых участников отрасли. Если этого не будет сделано, своё слово по данному поводу может сказать американское правительство. Не исключено, что дело дойдет даже до моратория.

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Кроме того, заявители рекомендуют сформировать новые регулирующие органы и механизмы контроля на уровне штатов, которые могли бы обеспечить безопасность систем ИИ для частных лиц.