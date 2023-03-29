Newegg, один из самых популярных интернет-магазинов в США, продающих комплектующие для ПК, недавно включил ChatGPT в свои онлайн-функции. Интеграция ChatGPT не ограничилась только чат-ботами для обслуживания клиентов и оптимизированными поисковыми системами, но также расширилась до официального инструмента сборки ПК с искусственным интеллектом. Согласно пресс-релизу, этот новый генератор сборки ПК с ИИ помогает покупателям найти совместимые детали для создания настольного компьютера с желаемыми характеристиками и бюджетом.
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Журналисты портала Pcgamer испытали данный инструмент, чтобы определить его потенциал для замены работы специалистов. В ходе расследования было обнаружено, что он ещё не совсем готов. Например, ИИ предложил сборку игрового ПК "начального уровня" стоимостью около $1 500, хотя такой компьютер явно не затянет и $1 000. Для игры в Stardew Valley или The Sims 4 на мониторе с разрешением 1080p вполне достаточно дешевого "системника" за $500-800.
ИИ предлагает для игры в The Sims монструозную сборку ПК за $1 511: в неё вошла видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 и процессор AMD Ryzen 5 5600X. В реальности для The Sims 4 с головой хватит GeForce RTX 2070 Ti и Intel Core i5 10-го поколения.
Во время бета-тестирования ИИ может и вовсе не предложить более дешевые варианты, в связи с чем его решения стоит вначале перепроверять. Преследует ли нейросеть от Newegg какие-либо деловые цели, обозначено не было.