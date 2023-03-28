Это случится в начале января 2024 г.

Первоначально, в 2003 году, компания Valve запустила витрину своего онлайн-магазина с целью служить средством запуска и обновления игр. Тем не менее, Valve вскоре признала потенциал программного обеспечения для поддержки сторонних издателей, что проложило путь к созданию самой известной в мире игровой платформы – Steam.

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В 2018 году Valve сделала заявление о прекращении поддержки Windows XP и Windows Vista, причем отказ от поддержки произошел уже в следующем году. Недавно Valve сообщила, что намерена прекратить поддержку ещё двух операционных систем: Windows 7 и Windows 8 от Microsoft. Это случится с 1 января 2024 года.

В настоящее время в Steam ежедневно играют около 20 миллионов игроков. Более того, недавно Steam побил очередной рекорд в 1,5 миллиона одновременных игроков Counter-Strike: Global Offensive. За последние три года платформа пережила значительный всплеск числа геймеров, в основном благодаря растущей популярности удаленной работы в странах Запада.

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Сегодня Valve сосредоточилась на улучшении портативной игровой платформы Steam Deck, которая использует операционную систему SteamOS. Хотя эта консоль не совместима с Windows 7 или Windows 8, Valve всё равно выпустила драйверы для Windows 10 и Windows 11.