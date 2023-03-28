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Assassin’s Creed: Mirage могут перенести на конец 2024 года
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Следующая часть франшизы Assassin's Creed, названная Assassin's Creed: Mirage, может столкнуться с задержками. Инсайдер, который раньше других раскрыл существование Mirage, утверждает, что новая информация об игре появится во время Ubisoft Forward в конце этого года. Тот же источник предполагает, что The Crew Motorfest под кодовым названием Project Orlando могут отложить вместе с Mirage. Согласно утечке, Assassin's Creed Mirage будет использовать аналогичный Assassin's Creed Valhalla движок, но на основе версии 2019 года. Выход игры ожидается во втором квартале 2024 года.

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Положительной стороной является то, что Ubisoft по-прежнему сосредоточена на выпуске Avatar: Frontiers of Pandora в этом году, и нет никаких признаков задержки.

Инсайдер уверен, что предварительные заказы на Frontiers of Pandora могут быть доступны в ближайшее время, и что игра будет иметь вид от первого лица. Между тем, в другом сообщении утверждается, что Assassin's Creed Mirage всё ещё находится на пути к запуску в этом году. Пока Ubisoft не выступит с официальным заявлением, остается неясным, какое из этих сведений является правильным.

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К текущему моменту Ubisoft уже подтвердила, что Mirage вернется к истокам серии, предлагая более короткий и сюжетно ориентированный опыт. Игроки будут исследовать масштабную городскую среду, взбираться на высокие башни и уклоняться от охранников.

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#ubisoft #игры #assassin&#x27;s creed #assassin&#x27;s creed mirage
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