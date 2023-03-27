Для маскировки он обернул их вокруг пояса.

На прошлой неделе в новостях промелькнул случай, когда мужчину поймали при попытке пересечь границу с 84 твердотельными накопителями, незаметно размещенными в переднем бампере его электрического скутера. В аккаунте WeChat Главного таможенного управления тогда была опубликована видеозапись и предоставлены более подробные сведения об этом инциденте. Теперь появилось новое дело о контрабандных товарах, в котором главное внимание уделяется их стоимости. Ещё один хитрый мошенник был пойман при попытке пересечь границу Китая с 239 процессорами Intel 13-го поколения, обернутыми вокруг его тела, общая стоимость которых превышает $46 тысяч.

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16 марта Главное таможенное управление выпустило "релиз", в котором сообщалось, что "турист с материка" был задержан в зале досмотра пассажиров порта Гунбэй. Мужчина был одет в свободную черную одежду и показался пограничникам "ненормально раздутым". После того как его доставили для проведения расследования, сотрудники обнаружили 239 процессоров Intel Raptor Lake i5-13400F, приклеенных скотчем к его животу, талии и бедрам.

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Стоит отметить, что Intel Core i5-13400F – это процессор для настольных ПК, который предлагает десять ядер по шестнадцать потоков, максимальную частоту на уровне 4,6 ГГц, 20Mb Intel Smart Cache и имеет максимальный TGP в 148W. Он считается чипом среднего уровня в семействе Raptor Lake, но благодаря своей производительности является весьма популярным выбором среди бюджетных сборщиков ПК.