Недавние листинги новых видеокарт серии Ada Lovelace на сайте ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) показывают, что MSI и Gigabyte намерены вскоре выпустить модели GeForce RTX 4070 с объемом памяти в 12Gb.Обнаруженный некоторое время назад список также подтверждает, что MSI представит модели с двумя вентиляторами в серии Ventus 2X.
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В число грядущих вариантов MSI входят:
- GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G
- GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC
- GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC
- GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G
- GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G
- GeForce RTX 4070 GAMING TRIO 12G
- GeForce RTX 4070 SUPRIM X 12G
- GeForce RTX 4070 SUPRIM 12G
Компания Gigabyte выпустит RTX 4070 EAGLE OC.
Ходили слухи, что NVIDIA может выпустить два отдельных GPU для партнеров по платам, но пока неясно, будут ли эти карты оснащены стандартным 8-контактным разъемом питания или современным 16-контактным вариантом.
Ожидается, что GeForce RTX 4070 RTX 4070 будет иметь кристалл AD104-250 с 5888 ядрами CUDA. Эти карты будут работать при TGP от 200 до 225W и получат тот же объем памяти, что и GeForce RTX 4070 Ti. Согласно западным источникам, запуск GeForce RTX 4070 запланирован на 13 апреля.