Сразу несколько карт прошли листинг.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Недавние листинги новых видеокарт серии Ada Lovelace на сайте ЕЭК (Евразийской экономической комиссии) показывают, что MSI и Gigabyte намерены вскоре выпустить модели GeForce RTX 4070 с объемом памяти в 12Gb.Обнаруженный некоторое время назад список также подтверждает, что MSI представит модели с двумя вентиляторами в серии Ventus 2X.

реклама

В число грядущих вариантов MSI входят:

GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G

GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G OC

GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC

GeForce RTX 4070 VENTUS 2X 12G

GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G

GeForce RTX 4070 GAMING TRIO 12G

GeForce RTX 4070 SUPRIM X 12G

GeForce RTX 4070 SUPRIM 12G

Компания Gigabyte выпустит RTX 4070 EAGLE OC.

Ходили слухи, что NVIDIA может выпустить два отдельных GPU для партнеров по платам, но пока неясно, будут ли эти карты оснащены стандартным 8-контактным разъемом питания или современным 16-контактным вариантом.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ожидается, что GeForce RTX 4070 RTX 4070 будет иметь кристалл AD104-250 с 5888 ядрами CUDA. Эти карты будут работать при TGP от 200 до 225W и получат тот же объем памяти, что и GeForce RTX 4070 Ti. Согласно западным источникам, запуск GeForce RTX 4070 запланирован на 13 апреля.