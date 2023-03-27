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NVIDIA: криптовалюты ничего не дают обществу
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Согласно отчету The Guardian, Майкл Каган, директор по технологиям NVIDIA, считает, что криптовалюты не приносят никакой пользы обществу. Вместо этого он уверен, что вычислительные мощности, используемые для добычи криптовалют, можно было бы эффективнее использовать для развития и обучения искусственного интеллекта. В результате NVIDIA сейчас фокусирует свой бизнес по созданию центров обработки данных на технологиях ИИ.

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В попытке решить проблему влияния криптовалютного бума на серию GeForce RTX 3000, NVIDIA, напомним, выпустила в 2021 году новый вариант GPU GeForce RTX 3060, оснащенный технологией "Lite Hash Rate" для снижения хешрейта майнинга. Позже эта технология была распространена на остальные модели серии GeForce RTX 3000 за некоторыми исключениями. Разработчикам программного обеспечения для криптомайнинга, тем временем, удалось частично преодолеть ограничения алгоритма LHR, что примерно через год позволило медленно разблокировать полную производительность видеокарт.

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Как сообщает CNBC, высшее руководство NVIDIA, по слухам, хотело выйти на рынок криптовалют, несмотря на то, что осознавало, как майнинг влияет на спрос на их продукты. Это привело к тому, что в 2022 году компания была вынуждена выплатить 5,5 миллионов долларов в рамках урегулирования дел с SEC, так как она не проинформировала инвесторов о влиянии майнинга на её бизнес.

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#nvidia #криптовалюты #криптовалютный рынок
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