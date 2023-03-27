Показатель цены к качеству вырос кратно.

Недавно YouTube-канал Testing Games выпустил видео, демонстрирующее сравнение четырех различных поколений видеокарт NVIDIA GeForce xx70, в котором показано, что новая GeForce RTX 4070 Ti лидирует по производительности и стоимости. Сравнительное видео, загруженное энтузиастом, включает видеокарты GeForce GTX 1070 Ti, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 4070 Ti. Карты тестировались с помощью восьми различных игр, включая Hogwarts Legacy и Microsoft Flight Simulator, и системы, оснащенной процессором Intel Core i9-13900K, 32Gb оперативной памяти и материнской платой ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi.

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Как и ожидалось, GeForce RTX 4070 Ti показала наилучшие результаты, но что удивило зрителей, так это то, насколько она превзошла GeForce RTX 3070 Ti. Средняя разница в FPS у GeForce RTX 4070 Ti по сравнению с GeForce RTX 3070 Ti составила 60%, максимальная – 85%, а минимальная - 13%. Единственным исключением стала Hogwarts Legaсу, где GeForce RTX 4070 Ti показала немного более низкий FPS, чем GeForce RTX 3070 Ti из-за плохой оптимизации для 12Gb. Если исключить этот казус, разница в FPS между двумя картами увеличивается примерно до 66%.

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Несмотря на критику по поводу стоимости GeForce RTX 4070 Ti, она предлагает хорошее соотношение цены и качества. Хотя она примерно на 33% дороже GeForce RTX 3070 Ti, карта нового поколения обеспечивает на 60-66% больше игровой производительности в играх.