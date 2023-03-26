Спустя 11 лет геймеры не теряют энтузиазма.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

CS:GO, популярная игра в жанре шутера от первого лица, сохранила свою лояльную базу игроков даже спустя 11 лет после первоначального выхода. Более того, недавно она побила свой собственный рекорд по количеству активных игроков, достигнув невероятной отметки в 1,5 миллиона пользователей одновременно. Это превысило предыдущий пик, установленный в прошлом месяце, примерно на 200 тысяч игроков.

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За последние несколько месяцев активная база пользователей CS:GO лидирует среди всех других игр. На прошлой неделе в игре было в среднем около миллиона геймеров одновременно, но шумиха вокруг предстоящего выхода Counter-Strike 2, следующей игры в серии, привела к огромному росту.

Анонс Counter-Strike 2 компанией Valve и ограниченный тестовый запуск для избранных игроков по всему миру также способствовали резкому возвращению игроков в CS:GO. В результате люди постоянно проверяют свои клиенты на наличие приглашений и оттачивают навыки стрельбы, готовясь к официальному релизу обновления летом.

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Несмотря на относительно неизменный геймплей, сложность обучения делает CS:GO отличным примером игры, которую легко начать, но трудно освоить. Соревновательная сфера шутера также процветает, многочисленные фанаты следят за такими турнирами, как ESL Pro League и предыдущими крупными соревнованиями.