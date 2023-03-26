В первое время его будут использовать в поисково-спасательных операциях.

Компания Bayanat из Абу-Даби, являющаяся дочерним подразделением G42, специализирующейся на искусственном интеллекте, представила футуристичный летающий мотоцикл, который может оказаться важным средством в сложных поисково-спасательных операциях. Xturismo Hoverbike, разработанный в сотрудничестве с японской компанией Aerwins Technologies, может парить в воздухе на высоте до 20 метров и развивать скорость до 80 километров в час. Изготовленный из высокопрочного углеродного волокна, широко используемого в авиации и космической промышленности, манёвренный ховербайк весит 300 кг и может летать до 40 минут, прежде чем ему потребуется дозаправка.

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Генеральный директор Bayanat Хасан Аль Хосани во время презентации заявил, что мотоцикл будет адаптирован к специфическим потребностям ОАЭ. Испытания мотоцикла уже успешно прошли в Японии, и в ближайшее время планируется наладить его производство в Эмиратах. Компания собирается использовать ховербайк для различных целей, включая поисково-спасательные операции в отдаленных районах, доставку экстренной помощи, поддержку операций гражданской обороны и даже помощь нефтегазовой промышленности.

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Сообщается, что мотоцикл оснащен четырехтактным бензиновым гоночным двигателем Kawasaki с турбонаддувом мощностью 230 лошадиных сил и четырьмя боковыми вентиляторами с электрическим приводом, которые управляют транспортным средством во время полета.