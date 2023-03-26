Прямо во время конференции Pwn2Own хакеры успешно взломали систему кибербезопасности Tesla, заработав себе таким образом новенькую Model 3 и приз в 100 000 долларов. Компания Tesla, как известно, активно сотрудничает с "белыми" хакерами и инвестирует в кибербезопасность.
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За годы проведения Pwn2Own было много попыток взлома автомобилей Tesla, что сделало их выгодным инструментом для заработка. В этом году компания Synacktiv смогла получить root-доступ к системе Tesla и заявила, что завладела всем автомобилем. Используя уязвимость TOCTTOU, хакеры смогли взломать автомобиль через Bluetooth и повысить свои привилегии до root.
Подобные "белые" взломы призваны помочь компании выявить уязвимости и повысить безопасность своих продуктов. Результаты этого взлома, несомненно, будут способствовать дальнейшим успехам в сфере защиты электромобилей.
Tesla, по информации из открытых источников, уже много лет вкладывает огромные средства в сферу кибербезопасности, о чем свидетельствует бурная реакция на "Большой взлом Tesla", когда хакеру удалось получить контроль над всем автопарком компании.