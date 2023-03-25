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Учёные объяснили, почему астероид Oumuamua не является космическим кораблём
Несмотря на все теории, его появление очень легко объяснить.
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Новые исследования показывают, что необычное ускорение загадочного астероида Oumuamua – межзвездного объекта, который в настоящее время находится на пути за пределы нашей Солнечной системы, можно объяснить выбросом молекулярного водородного газа. По словам Дженнифер Бергнер, астрохимика из Калифорнийского университета в Беркли, это является ещё одним доказательством того, что Oumuamua изначально был планетой, прежде чем астероид покинул границы своей Солнечной системы, чтобы странствовать по галактике.

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Астероид Oumuamua, впервые появившийся в октябре 2017 года, до сих пор вызывает глубокий интерес у астрономов. Он имеет длинную и тонкую форму, напоминающую сигару, длиной до 400 метров. Кроме того, кажется, что он вращается на боку, как бутылка.

В 2020 году несколько астрономов опубликовали работу, в которой предложили объяснить ускорение Oumuamua сублимацией молекулярного водорода.

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За время наблюдения за астероидом по сети начали распространяться слухи о том, что он вполне может оказаться инопланетным космическим кораблём, т.к. его резкое появление на орбите вызвало удивление учёных. Тем не менее, эта теория пока что не нашла ни одного подтверждения.

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#космос #астероиды
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Высокочастотная DDR5 на Intel играм не нужна - тестируем память в режимах от 6400 до 7800 МГц
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